Saint-Louis : un gang de voleurs de bétails démantelé, quatre (4) personnes arrêtées

Les éléments du commissariat central de Saint-Louis ont mis fin aux agissements d’un réseau de voleurs de bétail dans le quartier de Diamaguène (quartier populeux de Saint-Louis).« Cette opération a été coordonnée par le commissaire Lamarana Diallo et a permis l’arrestation de quatre personnes, dont une âgée », rapporte la source de PressAfrik.



Selon cette dernière, « le réseau était dans le viseur des forces de l’ordre depuis un certain temps ». Ce vendredi 9 mai, les policiers ont pris en chasse un individu suspect à bord d’une fourgonnette. « Une fois sur les lieux, les agents ont découvert plusieurs animaux volés, dont 9 bœufs, 18 chèvres, 9 moutons et plusieurs agneaux », précise l’activiste saint-louisien Gas El Salvador.



La scène s’est déroulée à Diamaguène une zone très fréquentée par les bouchers. Deux autres suspects sont toujours en fuite. Une enquête a été ouverte.