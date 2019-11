Bakel : deux fillettes d'une même famille mortes par noyade

La mer a encore englouti ! Et cette fois ci, c'est dans le village de Béma dans le département de Bakel. En effet, deux fillettes d'une même famille sont mortes par noyade dans un bassin de rétention. L'une s'appelle Khardiata Diakhité (7 ans ), fille de Mamadou Diakhité et l'autre se nomme Penda Diarra (8 ans), celle de son grand frère.



PressAfrik est entré en contact avec la famille, et le sieur Diakhité confie être présentement à la morgue du Centre de Santé de Bakel pour la levée des corps.