Pèlerinage Popenguine 2025 : la Sen ’Eau a réactivé « 45 points d’eau et de 286 sites d’hébergement »

La Communauté Catholique du Sénégal célèbre la 137eme Edition du Pèlerinage Marial de Popenguine, qui se déroule du 7 au 9 juin 2025. Dans ce sillage, le directeur territorial pour la Petite Côte, Mansour Khouma a assuré que la Sen ‘Eau a respecté la totalité de ses soulignant que 45 points d’eau et de 286 sites d’hébergement, ont été installés pour la bonne marche du pèlerinage.



« Aujourd’hui, l’intégralité de nos engagements envers le comité d’organisation est à 100% respectée, notamment à travers la réactivation de 45 points d’eau et de 286 sites d’hébergement, 5 nouveaux points d’eau demandés spécifiquement par le comité d’organisation pour faire face à la demande accrue, un dispositif de renforcement des capacités de stockage, avec notamment l’installation de sept citernes fixés et déployés stratégiquement dans les villages des marcheurs et du sanctuaire », a-t-il déclaré lors d’un point de presse, tenu à cette occasion.



« Nous avons déployé sept citernes mobiles qui vont alimenter spécifiquement les zones périphériques, mais aussi celle des villages des marcheurs et du sanctuaire. Nous avons aussi mis en place des ventouses pour améliorer la pression de l’eau au niveau du réseau », a rassuré M.Khouma, rapporte l’Aps.