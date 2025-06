Pentecôte : la jeunesse chrétienne sur les pas de Marie, d’Oussouye à Elinkine

Un pèlerinage de foi, de ferveur et de résilience sous un soleil. En ce dimanche de Pentecôte, les chemins du département d’Oussouye (sud) ont une nouvelle fois résonné sous les pas rythmés de jeunes chrétiens venus célébrer l'Esprit Saint. De Oussouye jusqu'à Elinkine, en passant par Mlomp, la jeunesse chrétienne a accompli un pèlerinage marial empreint de ferveur, malgré une chaleur écrasante.



Portés par leur foi et un amour indéfectible pour la Vierge Marie, les pèlerins ont marché plusieurs kilomètres, chapelet à la main, chants spirituels aux lèvres, unis dans une même prière. À chaque étape, des pauses étaient rythmées par des moments de recueillement, de méditation, mais aussi de partage fraternel.



« Le soleil était brûlant, mais notre foi rayonnait encore plus fort », confie un jeune marcheur de 19 ans. « Marcher ensemble, c’est aussi se rappeler que nous sommes une Église vivante, et que nous avons un rôle à jouer dans son avenir. »



Le pèlerinage s’est conclu à Elinkine, un village paisible en bord de mer, où les derniers kilomètres ont été parcourus dans une ambiance empreinte à la fois de fatigue et de joie profonde. L'arrivée a donné lieu à des chants de louange, des danses spontanées et des échanges de bénédictions.



Ce pèlerinage est bien plus qu’une tradition : il est devenu un témoignage vivant de la jeunesse chrétienne, engagée, résiliente et fidèle à ses valeurs. En marchant sur les pas de Marie, ces jeunes affirment avec force que leur foi est bien vivante, même sous le feu implacable du soleil casamançais.