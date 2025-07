Bakel : la circulation des motos dans le département temporairement interdite à compter de ce jeudi

Pour des raisons de sécurité, le Préfet de Bakel (Est) a interdit temporairement la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs dans le département de Bakel de minuit à 06 heures du matin. L’interdiction concerne la période allant du 24 juillet 2025 au 24 août 2025.



Dans l’arrêté signé par l'autorité administrative, on peut lire que cette décision ne concerne pas « les motocyclettes et cyclomoteurs des personnels de la santé et des forces de défense et de sécurité ».

Par ailleurs, une dérogation peut être accordée aux personnes dont les activités professionnelles la justifient.



Le Préfet informe ainsi que des sanctions et peines s’appliqueront à tout personnes qui refusera de s’y conformer.