Bakel : le DG de la SAED au chevet des producteurs de la cuvette de Kolangal

Le directeur général de la SAED, s’est rendu lundi au chevet des producteurs de Bakel dont les périmètres agricoles ont été impactés par la crue de la cuvette de Kolangal.



« Je suis venu aujourd’hui au chevet des producteurs pour leur apporter le soutien de l’État et s’enquérir de la situation provoquée par la crue avec la digue de Kolangual qui a cédé, entraînant beaucoup de dégâts », a déclaré Alassane Ba



Le DG de la Société d’aménagement et d’exploitation des terres du delta de fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) de soutenir que l’inondation de la cuvette de Kolangal s’explique par le fait que les travaux de sa digue n’ont pas été bien réalisés.



M. Ba a annoncé un diagnostic de l’ensemble des cuvettes de Bakel, « actuellement en grande difficulté ».

Alassane Ba a promis de faire le point des lieux sinistrés ainsi que des mesures à prendre pour redresser les filières impactées.

« Bakel mérite un regard neuf, une discrimination positive pour aider les populations », a-t-il dit.



En ce qui concerne les doléances des producteurs, le directeur général de la SAED a promis de leur venir en aide sur les problèmes liés au crédit, à la maintenance des aménagements, aux problèmes des oiseaux granivores et au matériel agricole.



« Il y a un effort à faire pour qu’on s’inscrive dans une logique de double culture, parce que l’autosuffisance alimentaire qu’on veut avoir est basée sur l’agriculture », a fait savoir le directeur général de la SAED.