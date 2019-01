Balotelli n'a eu besoin que de 20 minutes pour marquer avec l'OM

L'OM n'arrive toujours pas à relever la tête en Ligue 1. Les hommes de Rudi Garcia restent sans place qualification pour l'Europe et après trois journées sans défaite, celle-ci a repointé le bout de son nez au Vélodrome.



Lille, dauphin du PSG, a pu faire le break à Marseille, inscrivant 0-2 grâce à un doublé de Pépé, le joueur révélation de cette saison en Ligue 1.



Rudi Garcia a tout essayé pour tenter de revenir au score, et lorsque le score n'était encore que de 0-1, il a fait entrer Balotelli à la 74ème minute en remplacement de Mitroglou, mais le second but de Pépé, à la 94ème, a massacré les chances de victoire de l'OM.



Néanmoins, Balotelli a refusé de se laisser abattre pour sa grande première. Et c'est d'une tête qu'il est venu sauver l'honneur des siens en profitant d'un corner et coupant la trajectoire à droite de Maignan.



Certes, le but n'aura pas servi à offrir les trois points, mais les supporters de l'OM seront ravis de voir que Balotelli a enfindébloquer son compteur cette saison, et lors de sa grande première avec son nouveau club.



Avec Besoccer