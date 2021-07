Bamako: les suspects des tueries des 10, 11 et 12 juillet 2020 entendus par la justice

La justice malienne a entendu les suspectes des tueries lors de la répression des manifestations organisées les 10, 11 et 12 juillet 2020 par le M5-RFP pour réclamer le départ d’IBK, et qui ont fait 23 morts et de nombreux blessés.



Il a fallu attendre le 06 juillet dernier pour voir la justice prendre à bras le corps ce dossier. En effet, selon le « Canard Déchainé » depuis cette date, les premiers suspects défilent devant le juge, au tribunal de première instance de la commune III du District de Bamako.



L’arrivée du « Petit Dogonon » à la tête de la justice malienne a vu plusieurs dossiers sortir des tiroirs. La veille du défilé des premiers suspects devant le juge, un mandat d’arrêt international a été lancé contre Karim Keïta, fils aîné d’IBK, dans le dossier dit de « l’assassinat du journaliste Birama Touré ».



Selon les informations du journal, plusieurs hauts cadres et ex-ministres, épinglés par le rapport du Bureau du Vérificateur général et du Contrôle général devront répondre, les jours à venir, de leurs actes devant les juges.