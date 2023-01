Bamba Dieng est toujours à Lorient en attente d’un accord du club avec l’OM

Alors que tous les médias spécialisés français parlent d’un retour de Bamba Dieng à Marseille, après un problème au genou relevé lors de sa visite médicale, le journaliste sénégalais Pape Mahmoud Gueye, affirme qu’il n’en est rien.



Selon le propriétaire du site Taggat, « Bamba Dieng n'est pas rentré à Marseille et est toujours à Lorient contrairement à ce qui se dit depuis hier. Il attend toujours qu'un accord soit trouvé. Les dirigeants des deux clubs sont déterminés à trouver une solution le plus tôt possible pour le bien du joueur ».



Dossier à suivre…