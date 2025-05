Recrutement à l’ère de l'intelligence artificielle : des experts plaident pour une digitalisation centrée sur l’humain

À l’ère de l’intelligence artificielle (IA) et de la transformation numérique, la question du recrutement devient un enjeu stratégique. C’est dans ce contexte que Socium a organisé, ce samedi à Dakar, un panel autour du thème : « Réussir son recrutement en 2025 : méthodes, outils et retours d’expérience ». L’événement qui a eu lieu ce samedi à Dakar a rassemblé des professionnels des ressources humaines, des responsables d’entreprises, des représentants de l’administration publique, ainsi que des acteurs du secteur technologique.



Seyni Malenfati, conseiller technique au ministère des Finances et du Budget, a salué l’initiative, mettant en avant l’importance d’une approche intégrant les technologies sans négliger le facteur humain. « Il ne faut pas prendre la digitalisation comme quelque chose qui va venir enlever le métier des gens. La digitalisation, c'est quelque chose qui va venir accélérer, qui va venir aider, amener plus de célérité à ce que nous faisions avant. Mais l'être humain sera toujours à la base, parce que même lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle aujourd'hui c'est une innovation, mais qui est améliorée par l'être humain et qui lui donne tous les éléments de pouvoir faire son travail. »



Selon lui, la digitalisation du recrutement permettra de « mieux suivre les performances, améliorer les processus et assurer plus de transparence dans la gestion du personnel, en particulier dans l’administration publique, qui amorce une vaste transition numérique. »



Orientation vers les filières scientifiques



Seyni Malenfati a rappelé les ambitions de la startup spécialisée dans la digitalisation des ressources humaines. « Nous sommes présents dans cinq pays africains (dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc, la République démocratique du Congo et le Cameroun) accompagnons près de 200 entreprises, et avons levé plus de 4 milliards de francs CFA pour développer nos solutions. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 60 collaborateurs. Nous nous activons sur la digitalisation des processus, qu'il s'agisse de la digitalisation des processus de recrutement, de la gestion de la paie, de la gestion documentaire ou même de la gestion de la performance avec le suivi, évaluation des objectifs, la cartographie des compétences et le développement des plans de formation », a-t-il précisé.



Pour M. Malenfati, de nos jours les jeunes doivent plus s’orienter vers des études scientifiques afin de maximiser leurs chances d’obtenir un travail et de participer à la construction du pays. « Aujourd'hui, si je dois conseiller aux jeunes par rapport aux filières, c'est déjà d'aller dans les filières scientifiques. On manque aujourd'hui terriblement de scientifiques. Et par scientifiques, j'entends des ingénieurs, quel que soit leur domaine. On manque d'ingénieurs. Et un pays, c’est les ingénieurs qui le construisent, surtout dans l'ère technologique dans laquelle nous nous trouvons. (…) Et ils réussiront in fine à trouver un travail. Parce qu'aujourd'hui, on l'a dit dans le panel, une entreprise sur trois a du mal à trouver les profils qu'elle cherche. Donc, si la personne investit vraiment dans ses compétences, surtout dans les domaines technologiques, il n'y a aucune raison qu'elle n'arrive pas à trouver un travail. »



Ce constat est partagé par Rokhaya Ndiaye, consultante Ressources humaines (RH), qui alerte sur les limites actuelles des compétences managériales dans les entreprises..« Les spécialistes RH doivent être mieux formés. La digitalisation est une opportunité unique pour rattraper notre retard en Afrique, mais elle nécessite une véritable évangélisation. » À l’en croire il faudrait « qu'on lève ce défi du fait que les gens ne connaissent pas l'utilité de la digitalisation dans la gestion des ressources humaines. Pour moi c'est le premier état pour qu'une entreprise puisse avoir une politique des ressources humaines centrée sur l'humain. »



À travers cette rencontre, Socium invite l’ensemble des acteurs à saisir cette opportunité pour bâtir des organisations plus performantes, plus humaines et mieux préparées aux défis de demain.