Célébrations de la victoire du PSG à Grenoble : une voiture percute la foule, quatre blessés dont deux graves

Quatre personnes d'une même famille ont été blessées, dont deux grièvement, samedi soir à Grenoble, après qu'une voiture a heurté la foule célébrant la victoire du PSG en finale de la Ligue des Champions, a-t-on appris auprès de la préfecture.



"Un véhicule aurait perdu le contrôle, heurtant quatre personnes dont deux blessées grièvement", a indiqué la préfecture à l'AFP, précisant que le conducteur s'est rendu de lui-même à la police et est en garde à vue.



Interrogé, le parquet a simplement confirmé que le conducteur du véhicule était en garde à vue.



De source proche du dossier, on confirme que l'acte n'était pas intentionnel.

Selon cette source, l'automobiliste circulait à vive allure sur le cours Jean-Jaurès, une des artères principales de Grenoble, quand il a tenté d'effectuer un dérapage contrôlé, percutant la foule rassemblée pour célébrer la victoire du PSG 5-0 face à l'Inter Milan, à Munich, en finale de la Ligue des Champions.



Le véhicule a alors fauché quatre piétons: deux hommes de 17 ans et deux femmes de 23 et 46 ans, membres de la même famille, selon la source proche du dossier.



Tous ont été médicalisés et transportés au CHU Grenoble Alpes, dont deux dans un état grave, selon la préfecture, qui n'était pas en mesure de préciser si leur pronostic vital était engagé.



Vingt-sept fonctionnaires de police ainsi que 40 pompiers ont été mobilisés "sur l'accident", a-t-on ajouté.

L'intervention s'est déroulée sous quelques tirs de mortiers d'artifice, selon des vidéos circulant sur les réseaux sociaux qui montraient également du mobilier urbain dégradé.