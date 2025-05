Nigeria : 21 athlètes tués dans un accident de la route

Les athlètes de l'État de Kano étaient à bord d'un bus qui a quitté la route et a chuté d’un pont dans la région de Kura, alors qu’ils rentraient du Festival national des sports dans l’État d’Ogun.



Au moins 21 athlètes de l’État de Kano ont perdu la vie dans un accident tragique, samedi, lorsque leur bus a quitté la route et a chuté d’un pont dans la région de Kura, alors qu’ils rentraient du Festival national des sports organisé dans l’État d’Ogun, dans le sud-ouest du Nigeria.



Le véhicule, qui transportait 35 passagers – principalement des athlètes et des responsables – revenait du festival lorsque l’accident s’est produit avant leur arrivée à destination, a déclaré un haut responsable.



Umar Faggie, président de la Commission des sports de l’État, a confié par téléphone à Anadolu que « les athlètes voyageaient à bord d’un bus de la Commission des sports de l’État de Kano lorsque celui-ci a basculé depuis le pont ».



Les survivants de cet accident dramatique ont été transférés en urgence à l’hôpital pour y recevoir des soins médicaux.



L’ancien vice-président nigérian Atiku Abubakar a exprimé sa « profonde tristesse » sur son compte X, saluant la mémoire des victimes, qu’il a qualifiées de « meilleurs représentants de notre nation, dévoués, talentueux et pleins de promesses ».

« Je suis bouleversé par l’annonce de ce tragique accident ayant coûté la vie à 21 athlètes de l’État de Kano qui rentraient du Festival national des sports à Abeokuta », a-t-il déclaré.



Pour rappel, le Festival national des sports (NSF) est un événement multisports majeur au Nigeria, qui rassemble des athlètes de divers États. Il vise à promouvoir l’unité nationale, le développement sportif et l’excellence dans des disciplines comme l’athlétisme, le football, le basketball, le volleyball et bien d’autres.





Anadolu Agency