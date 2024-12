Bambey : Kéba Sarr avoue les faits de viols répétés sur sa mère sous l’effet de la drogue

Accusé d'avoir violé sa propre mère à plusieurs reprises, Kéba Sarr bénéficie d'un retour de parquet. Ce père de famille de deux enfants a avoué aux enquêteurs du commissariat urbain de Bambey qu'il a abusé de sa propre mère à mainte reprise. Cependant, il a soutenu avoir été sous l'effet de la drogue au moment de ses actes.



Une source proche de l'enquête a confié au journal L'Observateur que Kéba Sarr a reconnu les accusations portées contre lui par sa sœur. Il a admis avoir abusé de sa propre mère à plusieurs reprises, justifiant son comportement par une consommation excessive d'alcool et de chanvre indien.

« K. Sarr a avoué les faits qui lui sont reprochés en soutenant qu'il était sous le coup de la drogue », a révélé la source.



Avant d'ajouter : «Il agissait en toute lucidité, si tel n'était pas le cas, il allait le faire à visage découvert et ne pas attendre la nuit et loin des regards» a-t-elle précisé.



Ainsi devant les enquêteurs, «Kéba Sarr dit ne même pas se souvenir du nombre de fois où il a abusé de sa mère ».



Handicapée par des problèmes cardiovasculaires (Avc) et étant dans l'incapacité de s'exprimer par sa voix face à ces abus perpétrés, « la maman pleurait souvent parce que n'étant pas en mesure d'expliquer l'horreur qu'elle vivait à sa fille à cause de son Avc qui l'empêchait d'émettre le moindre son», a expliqué la même source.



C'est hier mercredi, que Kéba Sarr a été déféré au parquet du Tribunal de grande instance de Diourbel, mais son dossier n'avait pas été confié à l'un des juges instructeurs de ladite juridiction. Ce, il bénéficie d'un retour de parquet et sa garde à vue a été prolongée dans les locaux du commissariat central de Diourbel. « C’est aujourd'hui (jeudi 12 décembre) certainement que son dossier sera transmis à I‘un des juges instructeurs », a informé la même source.



Pour rappel, c’est dans la nuit du 8 au 9 décembre 2024 que l'acte ignoble a été découvert grâce à la vigilance de la sœur de Kéba Sarr qui l'avait porté plainte dès le lendemain matin au commissariat urbain de Bambey.