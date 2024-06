Bambilor : les acquéreurs des 100.000 logements sociaux en proie à "la frustration et à l'incertitude"

À Bambilor, la frustration et l'incertitude règnent parmi les 153 acquéreurs des logements sociaux du Programme des 100 000 logements, une initiative de l’ancien président Macky Sall. Ces futurs propriétaires, toujours en attente de la remise des clés de leurs maisons, ont exprimé leur désarroi lors d’une conférence de presse ce week-end, informe Dakar'Actu.



Inès Sabine Nzalé, membre du collectif des acquéreurs, a exprimé leur mécontentement : « Ils nous avaient promis de nous livrer nos maisons en décembre 2022. Cela fait plusieurs mois que nous essayons de récupérer les clés, mais c’est impossible. Les banques nous annoncent maintenant des prix de plus de 27 millions, bien au-delà des 12 millions initialement prévus. Comment pouvons-nous payer cette somme après avoir déjà versé des frais de dossier ? »



Cette situation plonge de nombreuses familles dans l’angoisse. Mme Nzalé a également lancé un appel aux nouvelles autorités : « Ces maisons ont déjà des acquéreurs. Nous sommes des Sénégalais et nous n’accepterons pas que ces maisons soient vendues à d’autres parce qu’ils sont plus riches que nous. Ce sont des logements sociaux. »



Le Programme des 100 000 logements avait pour objectif de permettre aux ménages à faibles et moyens revenus de devenir propriétaires. L’État avait annoncé produire ces logements en quatre ans, avec l’aide du secteur privé et des partenaires étrangers. Le Fonds pour l’habitat social devait soutenir les ménages avec des revenus irréguliers en garantissant des acquéreurs et en bonifiant les intérêts. Cependant, les difficultés actuelles montrent un manque de concrétisation de ce soutien.