Bande des filaos de Guédiawaye: la bamboula des agents du Cadastre et des Impôts

Le 4 juin dernier, le président de la République Macky Sall avait signé le décret 2021-701 du 4 juin 2021, approuvant et rendant exécutoire le Plan d’urbanisme de détails (Pud) de la zone nord de Guédiawaye et déclassant 15 058 hectares de la bande de filaos, située dans la zone couverte par le Pud.



Les agents du Cadastre et des Impôts se sont attribués plusieurs hectares sur le site, selon nos confrères. Avant la signature du décret présidentiel, cette zone était « classée », pour dire que personne ne pouvait disposer d’un terrain ou d’un bail. Pourtant, depuis le 20 mai 2021, la coopérative des agents du Cadastre y est attributaire de 5 hectares, rapporte « Libération ».



La même source révèle que le syndicat des Impôts et Domaines pour sa part a semé sa touche sur presque toute la bande des filaos. Il vient d’obtenir 4 hectares à Wakhinane-Nimzatt alors qu’il disposait déjà de 4 autres hectares à Golf et de 6 hectares à Gadaye. Soit un total de 14 hectares.



Pour couronner le tout, près de 200 parcelles ont été attribuées, sur la même bande, à Senfoot 1 et Senfoot 2 dont le bénéficiaire économique sur le papier est un certain Djiby Dieng.