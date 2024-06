Bangui attire l’attention, sur le survol de son territoire par un avion de l’OTAN.

Les forces armées maliennes de défense et de sécurité continuent dans la lutte contre le terrorisme en menant des patrouilles aéroterrestres sur l'ensemble du territoire. Selon l’état-major général des armées, l'armée malienne a effectué une mission d'envergure le samedi 01 juin 2024, dans la 3ème région du Mali, Sikasso qui a ciblé la forêt de Niamazana dans le cercle de Kignan et Tiere.



L'engagement et le professionnalisme des FAMa ont permis de localiser une cachette des assaillants qui a aussitôt été détruite. Les militaires Maliens ont réussi à neutraliser plusieurs terroristes et une quantité importante de matériel.



L'état-major général des armées tient à rassurer la population que la destruction et la traque des terroristes continuent sur le territoire national.