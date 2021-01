Barca : Koeman attaque l’arbitre et défend Messi

À la fin de la rencontre entre le FC Barcelone et l’Athletic de Bilabo, en finale de Supercoupe d’Espagne, Ronald Koeman est revenu sur le carton rouge du sextuple Ballon d’Or, Lionel Messi. Le coach néerlandais a préféré pointer du doigt l’arbitrage.



« Ce que je pense de l'arbitrage ? Il vaut mieux que je ne parle pas des arbitres pour ne pas me répéter, car je n’aime pas faire ça. Que s'est-il passé lors de cette faute ? (…) Je ne sais pas combien de fautes ils ont commises contre lui. Il essaie de dribbler et ne peut pas » a ainsi déclaré l’ancien sélectionneur des Pays-Bas, dans des propos rapportés par Footmercato.