Bargny : un trentenaire meurt après s’être jeté dans un canal à la descente du TER

Un homme de 36 ans, identifié sous le nom d’Ablaye T., est décédé après qu’il se serait volontairement jeté dans un canal situé à proximité de la passerelle du Train Express Régional(TER), à Bargny (est). Les faits se sont produits le 3 août 2026, vers 8 heures, selon Libération.



Alerté, le poste de police de Bargny s’est rendu sur les lieux. Les agents ont découvert le corps sans vie du trentenaire, un commerçant de passage dans la localité alors qu’il se rendait vers son domicile à Kaolack. Des égratignures récentes ont été constatées au niveau du front et de l’épaule droite, ainsi que des traces de boue sur le corps.



Selon les déclarations recueillies auprès de son ami, M.A. Faye, artiste, Ablaye T. souffrait de fortes douleurs abdominales après avoir, le 31 août 2026 au matin, tenté une première fois de mettre fin à ses jours en ingérant un produit communément appelé « khémé », identifié comme de la soude caustique.

Après cette ingestion, il avait été évacué à l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque (Est), où il avait été pris en charge et placé sous observation pendant 48 heures. Son état de santé s’étant amélioré, il avait ensuite été libéré.



Toujours selon Libération, qui cite son ami, le défunt avait exprimé son mal-être, déclarant que sa vie était devenue très difficile et qu’il voulait mourir. Après sa sortie de l’hôpital, il aurait informé ses parents résidant à Kaolack et aurait été confié à M.A. Faye, chargé de l’acheminer auprès de sa famille.