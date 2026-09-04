Kolda : 125 sacs de lait de 25 kg impropres à la consommation saisis, un individu arrêté

A Kolda, au sud du Sénégal, 125 sacs de lait de 25 kg impropres à la consommation ont été saisis par les éléments de la sous-brigade d'hygiène. Un charretier qui tentait donc de récupérer la marchandise a également été appréhendé par la gendarmerie.



Face à cette situation, l'adjudant Daouda Touré, chef de la sous-brigade d'hygiène de Rufisque a rappelé les faits et appelé les populations à plus de vigilance. «Au moment de faire la saisie de cette importante quantité, un charretier qui a été appréhendé et sera évidemment mis à la disposition du parquet de Rufisque car le procureur de la République a été informé et nous a donné des instructions fermes à ce qu'on fasse le nécessaire par rapport à ce (suspect) qui a été appréhendé et qui s'apprêtait évidemment à écouler la marchandise frauduleuse sur le marché», a-t-il dit, au micro de la RFM.



L’adjudant a néanmoins déclaré que «la consommation de ces produits-là pouvait conduire à une intoxication alimentaire», appelant la population a «toujours avoir la culture de dénonciation et de rester très vigilante, mais aussi très regardante sur les produits qu'elle achète marché».