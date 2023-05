Barthélémy Dias à Macky : «vous me permettez de vous remercier personnellement »

Les rideaux du Forum mondial de l’économie sociale et solidaire qui a duré six (6) jours à Dakar sont tombés. Le maire de la ville de Dakar, Barthélemy Dias a, profité de la cérémonie de clôture tenue, samedi, au Grand Théâtre pour remercier "personnellement" le président Macky Sall de sa participation symbolique à l'ouverture du forum.



"Je voudrais d’abord remercier l’Etat du Sénégal pour son implication, sa participation et sa contribution à la réussite de ce 6ieme Forum mondial de l’économie sociale et solidaire. Vous me permettrez de remercier personnellement M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal. Je voudrais dire que c’est moi en tant que maire de la ville de Dakar qui ai pris la responsabilité en ma double qualité de député maire de la ville de Dakar, d’inviter officiellement son Excellence le Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, à l’ouverture officielle de la cérémonie de ce 6ème forum", a indiqué l’édile de la ville de Dakar, à l’entame de ses propos, sous une forte acclamation de l’assistance.



Poursuivant, monsieur Barthélémy Dias a insisté sur l'honneur que le chef de l'Etat lui a fait, en assistant à la cérémonie d'ouverture de ce forum.



" Je voudrais insister sur ces remerciements parce que de toute l’histoire des forums sur l’économie sociale et solidaire, c’est la première fois qu’un Chef d’État a accepté de venir ouvrir et présider la cérémonie de ce 6ème forum. Cela a une signification multiple notamment de montrer qu’au Sénégal nous croyons fortement à l’économie sociale et solidaire", a-t-il considéré.



Rappelons que ce rapprochement et discours de courtoisie entre le pouvoir et l'opposition intervient dans un contexte politique où le président Macky Sall a lancé un appel au dialogue. D'ailleurs, des formations politiques comme le Grand Parti de Malick Gackou ou le PRP de Déthie Fall, la République des valeurs avec Thierno Alassane Sall et la grande coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi ont refusé d'y participer.



Du côté du Parti démocratique sénégalais le dialogue est la bienvenue. Et pour ce qui du cas de Khalifa Sall, même si rien est encore officiel sur sa participation, il a indiqué que tout ce qui l'intéressait c'est d'être candidat à la prochaine présidentielle et que pour le reste il saura comment gérer.