Barthélémy Dias accuse Sonko de vouloir saboter la campagne de Samm Sa Kaddu et appelle ses militants au calme

Barthélémy Dias a adressé un message à ses militants via sa page Facebook, exprimant son mécontentement face à une décision préfectorale. Il avait prévu d'organiser une caravane avec sa coalition, Samm Sa Kaddu, à Grand Yoff, la Patte d'Oie et aux Parcelles Assainies, mais le préfet de Dakar leur a demandé de modifier l'itinéraire en raison de la présence prévue de Pastef dans ces zones. Barthélémy Dias a fustigé cette décision, qu'il juge "infondée", et a mis en garde Ousmane Sonko, tête de liste nationale de Pastef.



« La décision du préfet de Dakar n'a aucun fondement, car je ne suis pas tête de liste à Dakar, mais l'itinéraire de la tête de liste de Samm Sa Kaddu a été communiqué au ministre de l'Intérieur. Tout cela n'est qu'une provocation », a déclaré Barthélémy Dias.



Il a exhorté ses militants et les membres de l'intercoalition (Samm Sa Kaddu-Takku Wallu-Jamm ak Njarin) à ne pas céder à la provocation. « Sonko cherche à saboter notre campagne, mais nous ne réagissons pas. Nous attendrons le dimanche 17 novembre pour répondre dans les urnes, dans le respect de la cohésion sociale et de la stabilité du pays. »