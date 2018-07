Barthélémy Dias donne des nouvelles de son état de santé, suite à la sortie fracassante de son père

Jean Paul Dias avait alerté sur l’état de santé préoccupant de son fils en détention à la prison de Rebeuss hier, dans la matinée, tout en attestant que son fils a chopé "une saloperie" à Rebeuss. Et qu'il se trouve être gravement malade.

Mais, il y a eu plus de peur que de mal. L’édile de Mermoz Sacré Cœur se porte maintenant à merveille. Barthélémy Dias dit avoir repris le sport en prison et qu’il est bien traité par l’Administration pénitentiaire. Sur sa page facebook, Dias-fils a réitéré son engagement et sa détermination à se battre pour la libération du député-maire Khalifa Sall.