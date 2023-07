Barthélémy Dias félicite Macky et jette des piques à Ousmane Sonko

Le maire de Dakar, actuellement hors du pays, a félicité le président de la République Macky Sall qui a renoncé ce lundi soir, à une 3e candidature à l'élection présidentielle 2024. Barthélémy Dias puisque c'est de lui qu'il s'agit, a salué le respect de la parole donnée du chef de l'Etat.



"Si le président avait pris une décision outre que celle qu'il a pris, il allait passer autres choses", a déclaré M. Dias qui félicite Macky Sall pour sa sage décision.



Barthélémy Dias a tenu à préciser que si Taxawu Senegaal dirigeait par Khalifa Ababacar Sall a participé au dialogue national, c'est pour lutter contre la troisième candidature de Macky Sall.



Lors d'une sortie hier dimanche sur ses plateformes digital, le leader de Pastef Ousmane Sonko avait accusé certains membres de Yewwi Askan Wi en l'occurrence Khalifa Ababacar Sall et son poulain Barthélémy Dias sans les citer nommément d'avoir comploter avec Macky Sall pour l'écarter.



En guise de réponse, le membre de la coalition Yewwi a souligné : "qu'ils ne luttent pas pour l'intérêt d'une personne, mais c'est l'intérêt général qui les importe".



Barthélémy Dias de poursuivre : "Nous sommes des socialistes et nous avons un programme et nous continuerons de lutter pour les mêmes principes qui nous ont valu une expulsion au sein du PS, c'est-à-dire notre candidature".



Selon Dias fils, "c'est par la démocratie que tout le monde peut conquérir le pouvoir". Avant de lancer un pique à Sonko : "Tu ne peux pas être dans un quartier, s'y réveiller et croire que personne ne doit y dormir".



"Qu'il (Sonko) arrête de dire des mensonges", a-t-il conclu.