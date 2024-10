Barthelemy Dias interpelle le ministre de l'Intérieur et celui de la justice : « Si jamais celui qui est derrière cet acte passe la nuit chez lui… »

Suite à l’incident enregistré dans la nuit du dimanche au lundi au siège de Taxawu Sénégal occasionnant la perte de matériels estimait à coup de millions de francs CFA, la coalition SAM SA KADDU a fait face à la presse ce lundi dans la soirée pour dénoncer ces actes de violence en ces débuts de campagne électorale en vue des législatives du 17 Novembre.



Selon Barthelemy Dias tête de liste de ladite coalition : « la provocation n’a pas démarré dans la nuit d’hier dimanche. Vous êtes témoins de ce qui s’est passés lorsqu’on partait pour Bakel à la rescousse des sinistrés. On a été malmené et c’est de là que Bougane Gueye Dani a été pris en otage. À Tambacounda, lorsqu’on y était pour soutenir notre collègue Bougane, ils ont envoyé des jeunes pour venir nous provoquer. Ces actes, qui m’ont mis hors de moi m’amenant même à proférer des propos que je regrette », a rappelé Barthelemy Dias.



Pour le poulain de Khalifa Sall de par ces actes, les mis en cause qu’il se réserve de citer cherchent à les empêcher de battre campagne, mais précise -t-il, c’est une perte de temps. « Ces actes de violences ne sont autres qu’une manifestation de leur inquiétude et de leur peur de ce qui les attend. C'est une stratégie qu’ils veulent mettre en place afin de nous déstabiliser et que notre liste « SAM SA KADDU » ne puisse battre campagne. Mais ça ne passera pas. Parce que nous, on a un objectif. On n’a pas le temps pour des disputes, des insultes ou des choses du genre. On se dit que les Sénégalais sont assez matures pour savoir ce qui est mieux pour eux. Lors de la dernière élection présidentielle, la majorité des Sénégalais avaient voté pour eux parce qu’ils avaient espoir, mais hélas ».



« Être dans la stratégie de la lâcheté, attendre 4 heures pour venir mettre le feu dans un siège sans sécurité, c’est lâche. Ils sont inquiets, mais comme ce sont des experts en manipulation, ils chercheront quoi créer pour cette nuit voir même aller vandaliser leur propre siège pour ensuite venir nous accuser », a lancé le maire de Dakar.



Aux militants et sympathisants de SAM SA KADDU, Barth appelle à la retenue, mais, « ne les suivaient pas sur leur stratégie de manipulation, mais, si l’on vous attaque riposter, défendez-vous », a déclaré le député de la 14e législature, avant de poursuivre en interpellant nommément les ministres notamment celui de la justice et de l’intérieur. « J’interpelle le ministre de l'Intérieur et de la justice. Celui qui est derrière ces actes de violences, si jamais il arrivait qu’il passe la nuit chez lui, cela sera la preuve que le ministre de l'Intérieur n’est pas neutre, dans des actes pareils, c'est pour le ministre de la Justice. C’est à présent qu’on saura s’il y a séparation des pouvoirs dans ce pays ou non. Parce que ceci n’est pas un délit, c’est un crime. Ils ont intérêt à traiter ce dossier parce que s’ils ne le font pas ceux qui viendront après eux le feront avec tout le sérieux nécessaire ».