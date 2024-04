Barthélémy Diaz compte équiper les cités religieuses de panneaux solaires

Le maire de la ville de Dakar, Barthélemy Dias, a annoncé, lundi, l'installation de panneaux solaires dans plusieurs grands lieux de culte à Dakar. Cette initiative vise à résoudre les problèmes de paiement des factures d'électricité auxquels font face ces édifices religieux.



Lors d'une visite de chantier à la Cathédrale de Dakar, Barthélemy Dias a déclaré que "la transition vers l'énergie solaire ne se limiterait pas à la Cathédrale, mais s'étendrait également à d'autres grands lieux de culte." Il a ainsi annoncé que la Grande Mosquée de Dakar, la Mosquée Massalikoul Jinaan, la Mosquée Omarienne ainsi que la Mosquée des Layènes à Cambérène seront toutes équipées de panneaux solaires cette année.



Selon Libération, le projet s'inscrit dans le cadre d'un programme plus vaste visant à éclairer au solaire tous les lieux publics de la ville de Dakar, totalisant plus de 300 sites. Barthélemy Dias a souligné que cette initiative représente un engagement de campagne qu'il met en œuvre pour moderniser la ville et la rendre plus respectueuse de l'environnement.



La visite de la Cathédrale a également permis à Barthélemy Dias de constater l'avancement des travaux d'installation du champ solaire. Il s'est réjoui de cette avancée qui permettra à l'édifice historique d'être autonome en énergie propre.