Bassirou Diomaye Faye : "La rupture systémique doit d’abord commencer par la méthode de travail de l’exécutif"

Avant d'enchainer, devant son Premier ministre, Ousmane Sonko, et son équipe : "J’attends donc de ce séminaire gouvernemental, qu’il vous permette de disposer des connaissances fondamentales et des principaux outils, leviers et normes devant permettre de piloter, diriger, conduire, bref, de manager avec efficience et efficacité les départements ministériels qui vous ont été confiés".

Bassirou Diomaye Faye a demandé aux membres du gouvernement á travailler "avec dévouement".

"Vous devez donc exercer la plénitude de vos attributions pour garantir le succès de votre mission, à faire preuve de disponibilité à l’endroit de leurs collaborateurs pour un bon partage d’informations et pour une bonne compréhension", a-t-il insisté.



Le chef de l’Etat a aussi rappelé aux ministres de la République, sa volonté de voir le gouvernement œuvrer dans l’efficacité.

Ouvert samedi à Dakar, ce séminaire gouvernemental prend fin dimanche.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rappelé les promesses faites au peuple sénégalais, á l'ouverture hier samedi, du séminaire gouvernemental. "Nous leur avons promis la rupture et la transformation systémique en profondeur qui doivent d’abord commencer par la méthode de travail au sein de l’exécutif comme dans les rangs du gouvernement", a-t-il indiqué, selon L'Aps.