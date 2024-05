Bignona: un accident de route fait 17 blessés dont 3 graves

Un grave accident s'est produit hier- dimanche, aux environs du village de Teubi, situé dans le département de Bignona (une commune du sud du Sénégal). C'est un car de transport en commun qui avait à son bord, plus d'une trentaine de passagers.



«Le car qui roulait sur cette mauvaise route, a vu un de ses pneu éclaté. Le chauffeur ne pouvant pas le maîtriser, l'engin qui venait de la gare routière de Ziguinchor, a fini par se renverser sur la route crevassée, occasionnant dix-sept (17) blessés, dont trois (03) grièvement. Les blessés ont été évacués à l'hôpital de Bignona par les sapeurs-pompiers qui, alertés, se sont aussitôt rendus sur les lieux de l'accident», rapporte le journal L'Observateur.



La recrudescence des accidents souvent mortels sur les routes qui ceinturent leur village, inquiète au plus haut niveau les populations riveraines qui dénoncent l'indiscipline de certains chauffeurs et le mauvais état des routes.