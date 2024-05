Ligue 2 : Oslo et Douanes calent, Wally Daan reprend la première place

Oslo FA (2e, 39 pts) a raté l’occasion de conserver son fauteuil, après un deuxième nul de rang face à Niary Tally (0-0), dimanche lors de la 23e journée de Ligue 2. Cette contre-performance d’Oslo permet à Wally Daan de prendre la première place au goal-différence (39 pts). En déplacement, la formation thiessoise a battu HLM Dakar (0-1).



Le Dakar Université Club enregistre une deuxième victoire en allant battre (0-1) en déplacement Ndiambour (11e, 25 pts). Grace à ce succès, le DUC (7e, 32 pts) revient à trois longueurs de la dernière place qualificative pour la montée.



L’AS Douanes a raté l’occasion de se hisser au sommet. Les Gabelous ont fait match nul (0-0) face au promu Renaissance sportive de Yoff (6e, 32 pts). Malgré ce match nul à domicile, les Douaniers restent dans la course pour la montée avec une avance de deux points sur les HLM Dakar (4e, 35 pts). Amitié FC (5e, 33 points) a été accroché dans le derby de la capitale du rail par Thiès FC (1-1).



Keur Madior (13e, 18 pts) et le CNEPS Excellence de Thiès ont également fait match nul (1-1).



Ce mardi, Demba Diop FC (14e, 17 pts) offre l’hospitalité à AJEL de Rufisque (10e, 29 pts).





Résultats 23e journée Ligue 2





ASC HLM de Dakar / Wally Daan 0-1



Niary Tally / Oslo FA 0-0



Amitié FC / Thiès FC 1-1



Ndiambour / DUC 0-1



AS Douanes / RS Yoff 0-0



CNEPS / Keur Madior 1-1





Mardi 14 mai 2024



Stade Caroline Faye



17h00 Demba Diop FC / AJEL de Rufisque