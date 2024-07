Bassirou Diomaye Faye : « Nous avons trouvé une situation catastrophique et des contrats douteux »

Lors de son interview exclusive accordée à la presse après ses 100 premiers jours à la présidence, le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye a dressé un tableau alarmant de la situation qu'il a trouvée en prenant ses fonctions. Le président a décrit une situation « catastrophique » avec des contrats douteux signés par son prédécesseur.



« Je ne fais pas un bilan de mes 100 jours. On ne peut pas faire un bilan après trois mois au pouvoir. Dès mon arrivée, nous avons fait un diagnostic sur plusieurs secteurs. Nous avons sollicité plusieurs responsables, mais nous avons trouvé une situation catastrophique. Mais nous avons rapidement pris des mesures. Nous avons payé certaines dettes. Nous avons pris des mesures pour assurer le réapprovisionnement de la SAR (Société africaine de raffinage) pour les hydrocarbures sinon on risquait de plonger dans les délestages », a assuré Bassirou Diomaye Faye.



Également, dit-il, « nous avons également constaté que mon prédécesseur (Macky Sall) a signé un arrêté pour faire augmenter le prix de l'eau, le 29 mars. Donc, les Sénégalais allaient se lever un jour, constater la hausse sur les factures et nous accuser », a révélé le Président Faye.



Le chef de l'Etat a également fait savoir qu'il a trouvé des contrats douteux au niveau de l’hydraulique et de la santé. « Nous avons trouvé des contrats avec des niveaux de surfacturations inacceptables. De même qu’au niveau de la santé. J'ai demandé à ce que ces contrats soient bloqués parce qu'ils impacteraient nos finances publiques », a raconté Bassirou Diomaye Faye.