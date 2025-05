Propos injurieux d’Azoura Fall : Me Moussa Diop et Thierno Bocoum interpellent le procureur et dénoncent une justice à deux vitesses

Me Moussa Diop et Thierno Bocoum sont montés au créneau pour dénoncer les propos jugés injurieux tenus par Azoura Fall, militant de Pastef, à l’encontre de l’ancien président Macky Sall et de certains de ses anciens collaborateurs. Tous deux interpellent le procureur de la République, qu’ils somment d’agir face à ce qu’ils qualifient de « dérives inacceptables ».



Me Moussa Diop, très remonté, s’est exprimé en ces termes : « Apparemment le Kumba am Nday et le Kumba amoul Nday a de beaux jours devant nous : Mais où êtes-vous Monsieur le Procureur de la République pour mettre fin à cette pagaille inédite au Sénégal ? Si vous ne faîtes pas arrêter ces dérives des vainqueurs, libérez sans délai mon client Abdou Nguer arbitrairement soustrait de la vie courante sans jamais avoir diffusé de fausses nouvelles ou diffamé. Justice pour tous ».





De son côté, Thierno Bocoum, président du mouvement AGIR, a exprimé son indignation sur sa page Facebook : « si le procureur reste silencieux face aux injures publiques d’une gravité extrême d’un proche du PM, il confirme son rôle actif dans l’architecture d’une injustice systémique portée par un régime irresponsable ».