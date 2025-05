Baccalauréat 2025 : Le ministre Abdourahmane Diouf appelle les présidents de jury à l’impartialité et à la rigueur

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Dr Abdourahmane Diouf, a présidé, lundi 5 mai 2025, la cérémonie d’ouverture de la session de formation des présidents de jury du Baccalauréat 2025.



La rencontre s’est tenue à l’Université Amadou Hampâté Bâ, en présence du Directeur de l’Office du Baccalauréat, le Professeur Bamba Gueye, du Recteur de ladite université, le Professeur Ben Toguebaye, ainsi que du Coordonnateur des superviseurs, le Professeur Mamadou Sidibé, Recteur de l’Université Souleymane Niang de Matam.



Dans son discours, le ministre a rappelé aux futurs présidents de jury l’importance de leurs responsabilités pédagogiques et administratives. Il a insisté sur l’exigence d’impartialité dans les délibérations et sur la nécessité de garantir une égalité de traitement pour tous les candidats.



Par ailleurs, le Dr Abdourahmane Diouf a exprimé ses préoccupations quant au strict respect des interdictions et recommandations encadrant le déroulement de l’examen, notamment l’interdiction formelle du port de téléphones portables par les candidats dans les centres.