

Cette interview intervient au terme de la tournée économique du président Bassirou Diomaye Faye dans le Sénégal oriental, notamment dans les régions de Kédougou et de Tambacounda, qui prend fin ce dimanche 29 novembre 2026.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, accordera une grande interview ce dimanche 29 novembre 2026, à partir de 21 heures, sur la RTS 1 et ITV, selon une annonce de la Présidence de la République. L’entretien sera diffusé simultanément sur les deux chaînes de télévision.