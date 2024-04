Bassirou Diomaye Faye et ses deux épouses : le statut de "Première dame" à l'heure des visites officielles

De la nécessité pour le protocole d'État de s'adapter à cette réalité sociale

Cependant, note le juriste, « cette tradition a été ébranlée » par l'arrivée du président Bassirou Diomaye Faye, qui « affiche ouvertement sa polygamie en se déplaçant avec ses deux épouses ». Cette pratique, enracinée dans ses convictions religieuses et dans la légalité de la polygamie au Sénégal, met en lumière la « nécessité pour le protocole d'État de s'adapter à cette réalité sociale. »Alors pour lui: « dans une société où la polygamie est une norme acceptée, la reconnaissance des deux épouses présidentielles comme parties intégrantes du protocole d'État devient essentielle pour respecter les droits matrimoniaux du président. Le refus de cette adaptation pourrait non seulement aller à l'encontre des principes de justice équitable dictés par la religion, mais aussi limiter la liberté individuelle du président dans sa vie privée ».À titre illustratif, le Président Adama Barro de la Gambie a adopté une approche différente, en choisissant une seule épouse pour l'accompagner lors de ses sorties officielles. Cependant, souligne notre interlocuteur « chaque chef d'État a le droit de déterminer le cadre dans lequel ses épouses interviennent dans le protocole », comme l'illustre le choix de Bassirou Diomaye Faye de faire accompagner ses deux épouses dans ses sorties fonctions officielles.Ce débat transcende les frontières du Sénégal et soulève des questions sur l'adaptabilité des États africains à leurs réalités culturelles et religieuses.De l'avis de M. Corréa « l’Occidentalisation des institutions ne devrait pas se faire au détriment des traditions et des valeurs indigènes».Parce que pour lui, il est clair que le cas de Bassirou Diomaye Faye incarne « une révolution dans la perception et la représentation des premières dames, témoignant de la nécessité pour le protocole d'État de refléter fidèlement la diversité et la pluralité de la société sénégalaise. »En conclusion, la question des épouses présidentielles dans le protocole d'État met en lumière la nécessité d'harmoniser les pratiques républicaines avec les réalités culturelles et religieuses du Sénégal.L'adaptation du protocole aux choix matrimoniaux du président est essentielle pour garantir l'équité, le respect des libertés individuelles et la représentativité au sein des institutions gouvernementales.