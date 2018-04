Bataille contre le parrainage : l’opposition pose le premier acte auprès des 7 sages (Document)

Les partis membres du Front démocratique de résistance nationale (Frds) entament la bataille judiciaire contre le parrainage. En effet, Me Madické Niang et Cie se sont rendu cet après-midi au Conseil constitutionnel pour déposer la requête en annulation de la loi portant révision de la Constitution, qui englobe l’article instituant le parrainage citoyen.



Selon le président du groupe parlementaire Démocratie et Liberté, cette action est la première d’une bataille qui s’annonce longue, mais qui en vaut la peine. Car, indique-t-il, ils vont aller de recours en recours, afin que cette loi controversée ne soit pas applicable lors de la prochaine élection présidentielle.



La loi instituant le parrainage a été votée le 19 avril par les députés de la majorité présidentielle ; l’opposition et les non-alignés préférant quitter la salle, pour tenter de discréditer cette loi. La mesure exige de tout candidat à toute élection, de se faire parrainer au moins par 0,8% des électeurs inscrits dans le fichier électoral.



La loi est passée, malgré des manifestations, de nombreux Sénégalais, lesquels, pour montrer leur désapprobation, ont investi le centre-ville de la capitale sénégalaise et défié les forces de l’ordre qui ont usé de grenades lacrymogènes pour les disperser.