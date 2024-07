Bataille de succession à la tête du Barreau: Me Mbaye Guèye perd la face devant l'ordre des avocats

Écarté de la liste des candidats à la succession de Me Mamadou Seck, l'ancien bâtonnier de l'ordre avocat, Me Mbaye Guèye avait interjeté appel auprès de la chambre paritaire de la Cour d'appel. Cependant, la cour d'appel a déclaré irrecevable sa requête.



Un revers subi par l'ancien bâtonnier, devant l'Ordre des avocats. Pour rappel, la situation était tendue entre l'actuel bâtonnier et Me Mbaye Guèye.



L'ancien bâtonnier voit ainsi son souhait de revenir à la tête de l'ordre des avocats voler en éclats.

Le 25 juillet, en effet, les avocats vont élire le remplaçant de Me Mamadou Seck qui finit son mandat d'un an; son dauphin devant l'accompagner durant cette période avant de prendre les rênes.



Candidat, il y a 5 ans, Me Mbaye Guèye a voulu revenir à la course. Seulement, le conseil a rejeté sa candidature en se basant sur l'article 11 du règlement de l'Uemoa qui déclare, que le mandat est de 3 ans non renouvelable.



Cependant, l'ancien bâtonnier n'émettait pas sur cette même longueur d'ondes et avait saisi la cour aux fins d'instatuer sur la situation.



Les deux candidats retenus pour l'élection de l'Ordre des avocats sont Me Aly Fall et Pape Samba Bitèye. Ils devront convaincre leurs collègues avec un programme au service des intérêts moraux et matériaux des avocats.