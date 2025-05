Ligue 1 - 22e journée : HLM Dakar crée la sensation face à Génération Foot, match nul entre Jaraaf et Jamono Fatick

La 22e journée de la Ligue 1 sénégalaise a réservé son lot de surprises et de rebondissements, mais c'est bien le duel entre le leader Jaraaf et la lanterne rouge Jamono Fatick qui a retenu l'attention. Une affiche à aux allures de déséquilibre...qui s'est soldée par un match nul (1-1) riche en enseignements.



Un Jaraaf en perte d'efficacité



À domicile, les Médinois avaient l'occasion de creuser l'écart en tête du classement. Mais face à un Jamono Fatick dos au mur, les protégés de Malick Daff ont manqué de tranchant dans le dernier geste. Après une première période maîtrisée, Jaraaf grâce à Souleymane Cissé à la 11e minute. Mais Jamono surprend tout le monde grâce à une égalisation de Marcel Bakhoum à la 31' minute.



Malgré une domination territoriale, Jaraaf ne parvient pas à faire la différence. Ce nul laisse planer des doutes sur leur capacité à tenir la cadence dans la dernière ligne droite du championnat.



Jamono Fatick arrache un point précieux



Pour les hommes d'Abdoul Magib Diagne, ce point arraché sur le terrain du leader pourrait peser lourd dans la course au maintien. Toujours bons derniers avec 20 unités, ils gardent l'espoir de sortir de la zone rouge. Leur solidité défensive et leur esprit combatif sont à saluer.



Les autres résultats marquants



HLM Dakar, en lutte pour le maintien, a signé la surprise de la journée en s'imposant 3-1 sur la pelouse de Génération Foot, prétendant au podium. Un exploit qui relance les Dakarois (13es avec 22 points) dans leur mission survie.



Teungueth FC s'impose enfin (1-0) face à Wallydaan, mettant fin à une série négative et offrant un bol d'air aux Rufisquouis.



Sonacos, autre relégable, frappe fort à Dakar en battant Dakar SC (0-2).



Les duels Casa-Sports vs OSLO FA et AS Pikine vs US Gorée se soldent par des nuls sans but, peu bénéfiques pour les ambitions des uns comme des autres.



Un classement de plus en plus serré



À 8 journées de la fin, la lutte pour le titre comme celle du maintien s'annonce féroce :



Jaraaf reste en tête (40 points), talonné par l'US Gorée (38 points) et Wallydaan (37 points).



Dans le bas tableau, Jamono Fatick, OSLO FA et Casa-Sports se tiennent en un point.



Un lundi décisif en perspective



Le dernier match de la journée, prévu ce lundi à 17h00 entre Linguère et US Ouakam, sera crucial pour les deux camps. Une victoire permettrait à Ouakam de monter sur le podium, tandis que Linguère pourrait se repositionner dans la première moitié du classement.





Les résultats de la 22e journée





Dakar SC 0-2 Sonacos



Teungueth FC 1-0 Wallydaan



Génération Foot 1-3 HLM Dakar



AS Pikine 0-0 US Gorée



Jaraaf 1-1 Jamono Fatick



AJEL Rufisque 1-1 Guédiawaye FC



Casa-Sports 0-0 OSLO FA