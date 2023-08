Bébé retrouvé mort dans une machine à laver à l’hôpital Abass Ndao : 3 agents font des aveux

Trois (3) agents de l’hôpital Abass Ndao ont été déférés au parquet dans l’affaire du nouveau-né retrouvé mort dans une machine à laver. N.B. Sylla a avoué devant les enquêteurs avoir emballé « par erreur », le bébé, avec les draps sales, avant de le mettre dans un sac.



A la question des enquêteurs de savoir si elle était concentré sur son téléphone au moment des faits, N.B. Sylla a assuré que non, mais les policiers ont douté de cette version, rapporte le journal Libération.



Des sources au journal renseignent que le bébé qui est resté dans le sac, abandonné dans un coin pendant plusieurs minutes est décédé par asphyxie. C’est R. Nianthio, agent au service des grandes hospitalisations, qui a ensuite pris le sac pour l’amener à la buanderie.



Mais, elle aussi, dit n’avoir rien remarqué de particulier. Ensuite, la buandière, A. Diène, a mis le linge et donc le nourrisson, dans la machine avant de déclencher la mise en route. La machine a fonctionné durant 30 mn.



Ce n’est qu’en récupérant le linge qu’elle dit avoir remarqué les restes du bébé complètement broyé et calciné.