Hajj 2025 : La Délégation générale alerte sur une arnaque impliquant une agence non agréée

La Délégation générale au Pèlerinage aux Lieux saints de l'Islam (DGP) a rendu publique une affaire préoccupante impliquant une agence non agréée opérant sous le nom ALBORAQ. Cette dernière aurait enrôlé six pèlerins en attente de visa, avant de leur annoncer, « contre toute attente », l’impossibilité de leur en obtenir un pour le Hajj.



Dans un communiqué officiel, la DGP fait savoir que ces candidats au pèlerinage, trompés par cette structure non autorisée, « dont certains seraient à l’étranger », ont porté plainte auprès de la Division des Investigations Criminelles (DIC). La procédure vise Abou Kane, présenté comme le directeur général de l’agence ALBORAQ, ainsi que son épouse. Tous deux seraient actuellement « hors du territoire national ».



La DGP rappelle que seules les structures dûment répertoriées et intégrées dans des regroupements officiels sont habilitées à organiser le voyage aux Lieux saints. Ces structures font l’objet d’une communication régulière et publique afin de garantir la transparence des opérations.



Dans son communiqué, la Délégation « invite les candidats au pèlerinage à la prudence et à se rapprocher de la DGP, au besoin, avant de s’engager dans des opérations contractuelles douteuses en vue du pèlerinage ».