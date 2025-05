Assistance sociale: la ministre Maimouna DIEYE fait le point sur l’aide aux ex-détenus et familles endeuillées

Dans un communiqué publié ce vendredi, le Ministère de la Famille et des Solidarités (MFS), dirigé par Maimouna DIEYE, a tenu à informer l’opinion publique de l’état d’avancement du programme d’assistance mis en œuvre en faveur des ex-détenus et autres victimes de la période pré-électorale.



« Dans le cadre de l'assistance accordée aux ex-détenus et autres victimes de la période pré-électorale, Mme Maimouna DIEYE, Ministre de la Famille et des Solidarités, informe la population des actions entreprises au profit de cette cible », indique le communiqué.



Selon les chiffres fournis, 688 ex-détenus ont déjà été assistés par les services de l’Action sociale du MFS, pour un montant individuel de 500 000 francs CFA. Une deuxième cohorte de 258 ex-détenus a, à la date du 21 mai 2025, bénéficié de transferts totalisant 129 903 000 francs, grâce au Fonds de Solidarité Nationale.



Le MFS souligne que l’assistance aux familles des personnes décédées avance plus lentement, en raison de la nécessité de fournir certains documents essentiels : « Pour les familles des personnes décédées, le rythme des transferts est plus lent en raison, notamment, de la nécessité pour elles de fournir un jugement d'hérédité, pièce maîtresse du dossier d'assistance. À ce jour, cinq (5) familles ont pu satisfaire cette formalité ».



Les autorités rappellent également que les opérations d’assistance financière se poursuivent, sous réserve de la présentation d’un dossier complet comprenant : une copie du certificat d’élargissement, une copie de la carte nationale d’identité, et un numéro de téléphone fonctionnel au nom du bénéficiaire.



Par ailleurs, une prise en charge médicale est également assurée. « 123 victimes ayant des dossiers médicaux approuvés par le Comité mis en place à travers l’arrêté N°17450 MFS/SG/CAJ du 30 juillet 2024, ont été accompagnées par la DGPSN pour une enveloppe globale de 142 869 000 francs », précise le texte.



Cette initiative s’inscrit dans une logique de réparation et de réconciliation nationale, selon le Ministère : « Cette assistance aux ex-détenus et autres victimes de la période pré-électorale traduit la volonté de l'État du Sénégal de soutenir les personnes affectées par les tensions sociales, et de promouvoir la réconciliation et la cohésion nationale à travers des actes concrets de solidarité ».



Le communiqué conclut en réaffirmant l’engagement des pouvoirs publics : « L'État du Sénégal, à travers le Ministère de la Famille et des Solidarités, reste plus que jamais engagé à apporter une assistance aux ex-détenus et autres victimes de la période pré-électorale ».