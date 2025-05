Tabaski 2025 : 80 000 moutons ont déjà transité en passant par Kidira

Le secrétaire d’État aux Coopératives et à l’Encadrement paysan, Alpha Ba, a rassuré ce vendredi 23 mai sur la disponibilité en moutons pour la fête de la Tabaski 2025. En visite au poste frontalier de Kidira (département de Bakel), il a annoncé qu’environ 80 000 têtes de bétail ont déjà transité par ce point stratégique. « Nous sommes ici pour voir le niveau d’entrée de bétail à partir de ce poste. Et les informations que nous avons eues montrent que, même s’il y a une petite différence, la tendance notée est que les objectifs projetés seront largement dépassés, pour ne pas dire seulement atteints », a déclaré Alpha Ba.



Selon Aps, ce poste frontalier, qui accueille des éleveurs principalement venus du Mali et de la Mauritanie, a vu une entrée massive de camions ces derniers jours. « À l’heure où nous parlons, nous sommes environ à 80 000 têtes de bétail au niveau du poste de Kidira. Nous avons observé sur le terrain que les camions entrent (…) et nous sommes confiants que les objectifs seront atteints », a-t-il assuré. Pour soutenir les éleveurs et alléger leurs charges, le secrétaire d’État a annoncé la mise à disposition de 15 tonnes d’aliments de bétail pour le département de Bakel. Il a aussi rappelé l’écoute accordée aux acteurs de la filière : « Nous avons écouté les différentes contraintes évoquées par les acteurs. Nous avons pris bonne note. Certaines décisions seront mises en œuvre au niveau régional et départemental, d’autres à l’échelle nationale pour répondre aux préoccupations. »



Dans le cadre du Fonds d’appui à la stabulation (FONSTAB), Alpha Ba a indiqué que 11 projets sur 16 demandes ont été validés cette année dans le département de Bakel, pour un montant total de plus de 35 millions de francs CFA. Il a également salué l’engagement des agents de l’État : « Je félicite les services pour la diligence mise dans l’exécution des instructions de la plus haute autorité dans le cadre du suivi des préparatifs de la Tabaski. »