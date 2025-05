Walf TV : des journalistes agressés lors d’une manifestation contre l’homosexualité

L’équipe de reportage de Walf TV a été violemment prise à partie ce vendredi après-midi alors qu’elle couvrait une manifestation contre l’homosexualité. Dans un communiqué publié peu après les faits, le groupe Walfadjri dénonce une agression ciblée et appelle les autorités à réagir avec fermeté.



« L'équipe de Walf TV partie couvrir la manifestation contre l'homosexualité cet après-midi a failli être lynchée par une horde de manifestants en furie », affirme le communiqué du groupe de presse. « C'est sous escorte policière que nos reporters sont revenus à la rédaction. »



Le groupe médiatique fustige des actes qu’il qualifie de « barbares et lâches », pointant du doigt la responsabilité des organisateurs de la manifestation et de ceux qu’il considère comme les instigateurs de cette violence.



Malgré cette tentative d’intimidation, Walfadjri réaffirme son engagement à poursuivre sa mission journalistique avec impartialité.



« Fidèle à sa réputation de voix des sans voix, le groupe Walfadjri va continuer à donner la parole, en toute responsabilité, à tous les segments de la société qui solliciteront ses services. Toute tentative d'intimidation est d'emblée vouée à l'échec. »



Enfin, le groupe médiatique annonce qu’il n’exclut pas d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de l’agression. « Le groupe Walfadjri se réserve le droit de porter plainte contre ces agresseurs qui seront formellement identifiés et interpelle les autorités compétentes. »