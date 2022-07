Bébés morts calcinés à Linguère: Deux ans de prison avec sursis pour le Dg de l'hôpital et deux de ses collègues

Le tribunal de Grande instance de Louga, (nord du Sénégal) a rendu ce mercredi son verdict, sur l’affaire des six nourrissons morts brûlés dans un incendie à l’hôpital Magatte Lô de Linguère, en avril 2021.



Le Juge condamne le directeur de l'Hôpital, l'aide-infirmière chargée de la surveillance de la salle de néonatologie et la cheffe du service de pédiatrie de l’hôpital à deux ans de prison avec sursis. Et à payer une amende de deux millions de FCFA à verser à la famille des victimes.



Rappelons que lors du procès, le maître de poursuites avait requis six mois de prison avec sursis contre les mis en cause. Une réquisition pas suivie par le juge qui, en rendant son verdict ce mercredi corse la peine des ces trois prévenus.