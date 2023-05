Belgique à la prison de Saint-Gilles : un dangereux détenu libéré suite à une erreur d’identité

Vous l’avez peut-être lu sur notre site, le Fugitive Active Search Team (FAST) et la zone de police de Bruxelles-Midi ont arrêté le lundi 24 avril dernier le fugitif Mohamed B. B., qui se trouvait sur la liste des “Belgium’s Most Wanted” de la police fédérale. Selon Het Nieuwsblad, ce ressortissant marocain détenu à la prison de Saint-Gilles avait été libéré “par erreur” quelques jours plus tôt.

7sur7

div id="taboola-below-article-thumbnails">