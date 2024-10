Bène Tally : une bagarre entre deux fils d’imam pour la gestion d’un daara atterrit au tribunal

Mansour Ba, fils de l'imam de la mosquée de Bène Tally, a comparu mardi 8 octobre 2024 devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour injures non publiques et menaces de mort à l’encontre de son frère, Omar Ba. Toutefois, il a été relaxé dans cette affaire liée à la gestion d’un internat qui les opposait.



L'origine du conflit réside dans le souhait de Mansour de s'occuper de l'internat. Une demande catégoriquement refusée par Omar Ba, qui s'opposait à la décision de son frère de faire venir des enfants du Fouta pour les faire mendier.



Un autre point de discorde concernait les conditions de vie des talibés sous la responsabilité de Mansour. Ce dernier les laissait dormir dans le couloir, à même le sol. À chaque rappel à l’ordre, Mansour Ba répondait que l’internat appartenait à leur père, ignorant que c’était en réalité Omar Ba qui avait construit les locaux et que la gestion de l’internat lui avait été confiée par leur père et le comité de la mosquée.



Les deux frères sont les fils de l’imam qui dirigeait autrefois les prières dans cette mosquée. L’imam, ayant cessé ses fonctions en raison de son âge avancé, avait également arrêté de gérer l’internat, rapporte Les Échos dans son édition de mercredi. Suite à cela, Omar Ba a été désigné pour prendre en charge la gestion de l’internat. Cependant, Mansour Ba, tout juste revenu de l’étranger, n'a pas accepté cette décision et aurait multiplié les insultes et menaces de mort à l’encontre de son frère. Craintif face à l’escalade du conflit, Omar Ba a porté l’affaire en justice.



C’est donc pour injures et menaces de mort que Mansour Ba, âgé de 34 ans, a été jugé le mardi 8 octobre devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. « L’internat ne lui appartient pas. De plus, je ne l’ai jamais insulté. Je ne lui parle même pas », a affirmé Mansour Ba lors de son audition.



Selon Les Échos, les témoins entendus à la barre ont confirmé la version d’Omar Ba. Ils ont unanimement déclaré que c’est bien Omar Ba qui a construit l’internat avec ses propres fonds et que sa gestion lui a été officiellement confiée. « L’enseignement des enfants est sous la responsabilité d’Omar. Le comité de gestion lui a même donné l’autorisation d'agrandir l'internat pour améliorer les conditions d’accueil des apprenants. Cela dit, je n'ai jamais été témoin d’insultes ou de menaces de la part de Mansour », a ajouté Ahmed Tidiane Ba, l'un des témoins.