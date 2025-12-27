Bénin : Natou Pedro Sakombi libérée après huit jours de garde à vue

Après huit jours de garde à vue, l’écrivaine et artiste engagée dans la promotion de la culture africaine, Natou Pedro Sakombi, a été libérée par décision du parquet spécial, à l’issue d’une procédure judiciaire qualifiée d’« équitable » par sa défense.



Interpellée par la brigade économique et financière, structure spécialisée dans la lutte contre les infractions économiques et le terrorisme, Mme Sakombi faisait l’objet de trois chefs de suspicion « blanchiment de capitaux, fraude fiscale et contrebande », cette dernière constituant une infraction douanière. Elle est également connue comme ex-compagne de Kemi Seba, actuellement visé par un mandat d’arrêt international émis par les autorités béninoises.



Présentée devant le parquet spécial, la mise en cause a été soumise à un interrogatoire approfondi et contradictoireconduit par le premier substitut du procureur, en présence de ses avocats. À l’issue de cette audition, les conseils de la défense ont pu présenter leurs observations, permettant au parquet d’apprécier les éléments du dossier « à charge et à décharge ».



Selon Me Ciré Clédor Ly, membre du collectif d’avocats de Mme Sakombi, cette démarche a conduit le procureur à forger une « conviction éclairée », débouchant sur la libération immédiate de la prévenue, sous simple convocation en cas de besoin.



Le parquet a motivé sa décision sur la base de la Constitution béninoise, du Code de procédure pénale, ainsi que des principes du droit à un procès équitable consacrés par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Une décision que la défense présente comme « un exemple qui honore l’institution judiciaire » et renforce la confiance des citoyens dans la justice.



À sa sortie, Natou Pedro Sakombi a regagné son domicile sans aucune restriction, mettant fin à une procédure qui aura mobilisé de nombreux soutiens dans les milieux culturels et panafricanistes.

« Le discernement est le seul bouclier du juge contre l’erreur judiciaire », a conclu Me Ly.

