Bénin: l'opposant Komi Koutché condamné par contumace à 20 ans de prison

Tout est parti d’un audit financier, commandé par Patrice Talon en 2017, qui l’accuse d’avoir commis de graves irrégularités avec des pertes énormes de ressources financières évaluées à des milliards. Des salariés du service de comptabilité ont été condamnés avec lui ainsi que six structures de micro-finance. La Cour a délivré un mandat d’arrêt contre monsieur Koutche.



Komi Koutché était absent du procès. Son avocat a présenté une lettre d’excuses qui explique qu’il est confiné aux États-Unis où il réside, pour cause de Covid-19. La lettre ne sera pas prise en compte, ce qui fait dire à Me Théodore Zinflou que le Bénin est « un désert de compréhension ».



À l’arrivée, Komi Koutché est condamné à vingt ans de réclusion criminelle et 500 millions d’amende pour détournement de deniers publics. Deux fonctionnaires de la comptabilité à l’époque des faits écopent de dix ans de prison et six établissements de micro-finance condamnés à de très lourds dommages et intérêts pour complicité. Il y a eu deux acquittements.



C’est la preuve que ce procès n’est pas dirigé contre un homme, fait remarquer un proche du pouvoir qui répond ainsi aux accusations de « condamnation politique »

« Dans un procès où il y a un adversaire politique, il n’y a jamais d’objectivité », réplique un autre avocat de Komi Koutché.



Contre lui, la Cour a délivré un mandat d’arrêt international et ordonné la saisie de ses biens. « L’affaire ne se terminera pas comme ça », annonce un des conseils de l’opposant.