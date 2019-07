Bénin: le président Talon reçoit les recalés des législatives

Patrice Talon a invité les représentants de onze partis politiques. Parmi eux, de nouveaux partis et surtout les trois principaux partis de l’opposition recalés pour les législatives du 28 avril dernier.



L’ordre du jour n’est pas encore public, mais l’invitation l’insinue. Elle précise que les leaders attendus sont ceux dont « les partis ont déposé des dossiers de déclaration administrative ou de mise en conformité ». Onze partis sont invités, parmi eux, les trois partis poids lourds de l’opposition qui n’ont pas été autorisés à participer au scrutin, à savoir, l’USL de l’homme d’affaire en exil Sébastien Adjavon, le parti Force Cauris de Boni Yayi et Restaurer l’Espoir de Candide Azanai.



Selon nos informations, la rencontre de lundi pourrait être essentiellement consacrée aux démarches qui donneraient une existence légale aux partis concernés, depuis l’adoption d’une nouvelle charte des partis.



C’est cette démarche qui leur a coûté l’exclusion des législatives. Ils ont couru vainement après le certificat de conformité. Selon des indiscrétions, les sujets de crispation et les vraies revendications politiques pourraient être abordés dans un second temps.



Suite à l’invitation, l’opposition s’est réunie longuement hier. Elle devrait se concerter à nouveau samedi.



L'exclusion a abouti à une abstention record le jour du vote, provoqué des violences meurtrières et conduit à l’installation d’une Assemblée nationale toujours contestée.