PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Rufisque : la colère des jeunes éclate après la condamnation des 18 supporters sénégalais
À Rufisque, (ville, située à 25 km au sud-est de Dakar) la tension est montée après l’annonce du verdict rendu par le Tribunal de Rabat dans l’affaire des 18 supporters sénégalais.
 
Parmi les condamnés figurent quatre membres de Lebou Gui, une association de supporters basée à Rufisque.
 
En réaction, des jeunes ont investi certains quartiers de la ville, érigeant des barricades et brûlant des pneus pour exprimer leur colère. Ces manifestations ont perturbé la circulation pendant plusieurs heures.
 
Les forces de l’ordre sont intervenues pour lever les obstacles et rétablir la circulation. Selon les dernières informations, le calme est progressivement revenu dans plusieurs quartiers de Rufisque.
 
 
Moussa Ndongo

Jeudi 19 Février 2026 - 22:55


