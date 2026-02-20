Conflit dans l’est de la RDC: la Commissaire de l’UE à l’aide humanitaire à Kigali après Kinshasa et Bujumbura

Après une visite à Kinshasa puis au Burundi, la Commissaire européenne chargée de l'égalité, de la préparation et de la gestion des crises poursuit sa tournée en Afrique des Grands Lacs, au Rwanda. L’Union européenne (UE) a annoncé cette semaine le déblocage d’une enveloppe de 81,2 millions d’euros d’aide humanitaire destinée aux victimes du conflit à l’est de la RDC. Arrivée ce 19 février à Kigali, la délégation européenne a tenu une conférence de presse dans la soirée.



À Kigali, la délégation européenne a rencontré le président du Rwanda, Paul Kagame. Une discussion, selon la commissaire Hadja Lahbib, destinée à aborder les efforts pour répondre aux besoins humanitaires.



Pour la diplomate, toutes les parties doivent respecter le droit international. « Tous doivent garantir la sécurité des civils et du personnel humanitaire, a-t-elle souligné. Et malheureusement, ce n’est pas le cas aujourd’hui. Ce 20 février, je me rendrai à Goma pour plaider, comme je l’ai fait à Bujumbura, à Kinshasa, et à Kigali, en faveur d’un accès humanitaire ».



Direction Goma, dans l’est de la RDC



C’est la première délégation européenne à se rendre à Goma, dans la province du Nord-Kivu, depuis la prise de cette ville de l’est de la RDC, l’année dernière par le groupe AFC/M23, souligne notre correspondante à Kigali, Lucie Mouillaud.



À Kigali, la commissaire a appelé au respect du cessez-le-feu pour que l’aide atteigne les populations affectées. À ses côtés, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a souligné l’importance de garantir la neutralité de l’assistance humanitaire : « Les acteurs humanitaires sont les plus efficaces quand ils sont guidés uniquement par les besoins des populations affectées et qu’ils collaborent de manière pragmatique avec les acteurs présents sur le terrain, pour garantir que l’aide parvienne à ceux qui en ont le plus besoin. Nous avons également abordé le contexte plus large de la paix dans la région. Le Rwanda compte sur des partenaires comme l’Union européenne pour soutenir des solutions politiques durables. »



Des solutions politiques comme les processus existants de Doha et de Washington, a ajouté le chef de la diplomatie rwandaise.