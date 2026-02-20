Tribunal de Dakar : le procès du chroniqueur Abdou Nguer renvoyé au 20 mars

Alors que le chroniqueur Abdou Nguer devrait être jugé en flagrant délit ce vendredi 20 février par le tribunal de Dakar, son procès a été renvoyé au 20 mars 2026, selon l’un de ses avocats, Me Aboubacry Barro, joint par PressAfrik. «Le Président du tribunal ne s’est basé sur aucune base légale», a-t-il fustigé.



Abdou Nguer a été placé sous mandat de dépôt, mercredi 18 février, à l'issue de son face-à-face avec le procureur de la République. Son interpellation fait suite à ses récentes prises de position publiques concernant le communiqué officiel du parquet sur les circonstances de la mort de l'étudiant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Le maître des poursuites avait ordonné son interpellation après que l'intéressé a formulé des critiques jugées répréhensibles et contraire à la version officielle des faits présentée par les autorités judiciaires.



Pour rappel, l’étudiant Abdoulaye Ba (deuxième année de Médecine) est «est bel et bien» décédé à la suite «d’une chute» du quatrième étage du Pavillon F du campus social de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, selon le Procureur de la République.